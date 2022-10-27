أقدم مرتزقة نظام “الملالي” الإرهابي على اغتصاب فتاة تُدعى أرميتا عباسي وتبلغ من العمر 20 عامًا.

واعتقلت الفتاة في كرج قبل أسبوع واغتصبت من الشرج من قبل عدد من عناصر الباسيج.

كما سُرقت جثتها من مستشفى الإمام علي في كرج من قبل المخابرات؛ لتفادي الإعلام وهناك لا توجد معلومات عنها.

كما أكد موظفو مستشفى الإمام علي كرج أن “أرميتا” أتت إلى المستشفى برفقة عدد من ضباط الأمن؛ وذلك بسبب تمزق المهبل والنزيف الداخلي.

وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “صدى” خبرا يفيد بقيام مجموعة من عناصر نظام الملالي الإرهابية باغتصاب فتاة بمدينة الأهواز حتى فقدت وعيها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة بعد أن أصيبت بتمزق مهبلي وتهتك بالمستقيم .

وهذه ليست الجريمة الأولى من نوعها في إيران، بل واحدة من سلسلة جرائم “الملالي” الوحشية في اغتصاب الفتيات والتعدي على النساء بالعنف والضرب والاغتصاب.

ويأتي ذلك أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المُطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.