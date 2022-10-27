أوضح الدكتور عبد العزيز العثمان استشاري التغذية، دور الخضروات والفواكه في مواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد “XBB” والإنفلونزا الموسمية.

وقال” العثمان ” خلال مقابلة مع قناة الإخبارية :” إنه لا بد من تعزيز الصحة قبل الإصابة بالمرض خاصة أننا مقبلين على فصل الشتاء.

وأضاف : “يوجد أغذية مضادات الأكسدة مثل فيتامين ”أ” وفيتامين “سي” الموجود في فاكهة مثل الجوافة والفلفل الأحمر والأصفر والبروكلي والبرتقال، بينما فيتامين “أ” فهو موجود في الجذر، وكذلك وفيتامين “ه” موجود في الحبوب الكاملة”.

وتابع : “كلما تناول الشخص خضروات وفاكهة كانت الأجسام أكثر قوة وأكثر استعدادًا لمواجهة الأمراض”، لافتًا أن الحديد مهم وفيتامين ”د” مهم جدا، والتوازن الغذائي مهم للإنسان لأنه يقوي المناعة”.

وشدد استشاري التغذية، على التحذير من تناول الوجبات السريعة، قائلا: “وجدنا أن الوجبات السريعة والسهر لهما تأثير على مناعة الإنسان فهما يقللان المناعة ويدمران الصحة، لذلك نحذر منهما”.