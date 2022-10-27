قامت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، بمواصلة حملاتها المكثفة لرصد وضبط المتسولين في المنطقة، حيث تم إلقاء القبض على 3 مقيمين قاموا بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية وفي الأماكن العامة.

وضبطت الجهات الأمنية مقيمًا من الجنسية الباكستانية لقيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية، كما تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية لتسوّله بشكل مباشر مستغلاً عاطفة المارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية تسول بشكل مباشر من المارة في الطرق والأماكن العامة.