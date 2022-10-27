أفاد استشاري الأمراض المعدية عبدالله بن مفرح عسيري، بأن الباحثون عرضوا أدلة دامغة لأول مرة على أن العدوى المشتركة بفيروس الانفلونزا و التنفسي المخلوي RSV يمكن أن تولد جزيئات فيروسية هجينة معدية.

وقال العسيري خلال تويتة على حسابه الرسمي “بتويتر” :” لأول مرة يعرض الباحثون أدلة دامغة على أن العدوى المشتركة بفيروس الانفلونزا و التنفسي المخلوي RSV يمكن أن تولد جزيئات فيروسية هجينة معدية تحوي مكونات هيكلية ووظيفية لكليهما .”

وأضاف:” أن ذلك يؤكد أنهما لا يتنافسان بل يعضدان بعضهما في أحداث المرض و ربما التهرب من المناعة.”

وأرفق صورة للجزيئات الهجينة” وكتب عليها:” سبحان من خلقها وأقصى ما يستطيعه الانسان هو مشاهدتها.”