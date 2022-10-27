تحدثت سحر الغنيمي أخصائية تغذية، عن أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا.

وأوضحت “الغنيمي” أن الجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية الكاملة مثل البروتين النباتي أو الحيواني، البروتين النباتي موجود في البقوليات والحيواني موجود في اللحوم، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات.

كما أشارت إلى انتشار العصير الأخضر من قبل مختصي الحميات الغذائية، وذكرت أنه عبارة عن مجموعة من الخضروات مخلوط معها كمية قليلة من الفواكه لتحسين الطعم، أما بالنسبة لطعمه فهو مستساغ إذا تم وضع الفواكه معه.

وعن فوائده، أضافت: “فوائده عظيمة للشعر والبشرة مثل مقاومة الشيخوخة وقوة الأظافر وقوة الشعر وتقليل التهاب الجلد، أما بالنسبة للأضرار فنوصي الأشخاص بالمتابعة مع أخصائي تغذية في الحالات المرضية”، بحسب برنامج “صباح السعودية”.