تحدث الدكتور سلطان السالمي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، عن نجاح أول عملية جراحية لشد العمود الفقري.

وأوضح “السالمي” أن المريضة كانت تعاني ميلانًا في العمود الفقري غير معروف الأسباب وآلام أسفل الظهر.

وأكد أنه على الرغم من صعوبة العملية وآثارها الجانبية المستقبلية إلا أنها تكللت بالنجاح، بحسب قناة “الإخبارية”.