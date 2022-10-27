أكد الأمير خالد بن الوليد مؤسس شركة KBW VENTUTES، أن رأس المال الجريء هو حجر الأساس الذي يسهم في تعزيز الشراكات وإطلاق إمكانات النمو والابتكار.

وقال “بن الوليد” خلال جلسة بعنوان رأس المال الجريء ضمن مؤتمر مبادرة الاستثمار:” لدينا زيادة كبيرة في عدد الابتكارات التي ازدادت على مدار السنوات الماضية، وسوف يستمر المنحنى في الارتفاع بالنسبة لهذا الأمر.”

وأضاف:” أن نشاط رأس المال الجريء يعود إلى الأسواق بعد جائحة كورونا، ويقدم النصيحة للمؤسسين للحفاظ على رأس مالهم .”

وتابع:” كان هناك الكثير من السيول عندما كانت معدل للفائدة، وكان المال موجود في السوق بأي طريقة ما سواء كانت شركة سيئة أو جيدة.”

فيديو | الأمير خالد بن الوليد مؤسس شركة KBW VENTUTES: رأس المال الجريء يسهم في تعزيز الشراكات وإطلاق إمكانات النمو والابتكار#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/lZE8ekdMiB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022