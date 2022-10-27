تحدث الدكتور خالد الخضري مستشار ومدرب معتمد، عن مخاطر الانقطاع عن العمل لفترات طويلة.

وأكد “الخضري” أن العمل ليس مجرّد خيار للإنسان بل هو ضرورة لتحقيق الذات وتعزيز التطور والنمو، بحسب برنامج “صباح السعودية”.

كما أشار لضرورة استغلال أوقات الفراغ فنصح بضرورة إيجاد العمل، عمل تطوعي أو إضافي بحيث يكون له دخل إضافي، فالحركة تساعد الإنسان على العمل بشكل أفضل.