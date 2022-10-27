تحدث الدكتور خالد الخضري مستشار ومدرب معتمد، عن مخاطر الانقطاع عن العمل لفترات طويلة.
وأكد “الخضري” أن العمل ليس مجرّد خيار للإنسان بل هو ضرورة لتحقيق الذات وتعزيز التطور والنمو، بحسب برنامج “صباح السعودية”.
كما أشار لضرورة استغلال أوقات الفراغ فنصح بضرورة إيجاد العمل، عمل تطوعي أو إضافي بحيث يكون له دخل إضافي، فالحركة تساعد الإنسان على العمل بشكل أفضل.
#صباح_السعودية | العمل ليس مجرّد خيار للإنسان بل هو ضرورة لتحقيق الذات وتعزيز التطور والنمو.. ما هي مخاطر الانقطاع عن العمل لفترات طويلة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/Cz34BZcahi
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 27, 2022
#صباح_السعودية | كيف تستغل وقت فراغك ليعود بالفائدة عليك؟🌹 #قناة_السعودية pic.twitter.com/CsaD3H2t37
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 27, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً