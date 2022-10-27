كشف برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن”، عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، عن 5 خطوات لاستعادة كلمة المرور في البرنامج، حال فقدانها.

وأشار البرنامج إلى أن تغيير كلمة المرور تتم من خلال عدد من الخطوات السهلة والميسرة، التي تمكن المستفيدين من استعادة كلمة المرور الخاصة بالبرنامج حال فقدانها.

وأفاد بأن خطوات استعادة كلمة المرور هي:

1 – الدخول على صفحة البوابة الإلكترونية.

2 – الضغط على خاصية “نسيت كلمة المرور”، وإدخال بيانات المستفيد التالية: رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية.

3 – سيتلقى المستفيد رسالة نصية على رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة.

4 – ثم يتم الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة.

5 – على المستفيد في هذه المرحلة تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.