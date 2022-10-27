دشنت الهيئة السعودية للسياحة منصة التواصل الموحدة “حاضرين” لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم.

وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرياضة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشركة مطارات القابضة.

وتهدف المنصة لتوفير المعلومات الإرشادية والتعليمات والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم أو السياح أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال.

كما ستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها، ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة.