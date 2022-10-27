أفاد وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، بأن مبادرة الاستثمار تقدم رسالتين مهمتين، الأولى أنه بحضور المنتدى يتضح أن العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطورات الكبيرة في المملكة، التي لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة، وتظهر العديد من المقابلات مع المستثمرين والمسؤولين من كل دول العالم أنهم غير مصدقين لما يحدث.

وقال الجدعان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض، :”أن الرسالة الأخرى هي الحضور الكبير من المجتمع الاستثماري المحلي الذي لديه حماس شديد للاستثمار، حيث نما معدل الاستثمار بنسبة 19% حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويدعم معدل الاستهلاك المرتفع والإنفاق الحكومي تمكين القطاع الخاص، وبذلك تقدم المملكة رسالتها للخارج، أنها دولة تخطط وتعمل بجد وتحقق النتائج.”

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، أفاد الجدعان بأن وزير الخارجية وسفير المملكة في الولايات المتحدة ووزير الطاقة، أكدوا أن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست علاقة سنة أو سنتين أو علاقة صفقة أو صفقتين بل علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة”، لافتًا أن ما يحدث من اختلاف في وجهات النظر أمر معروف بين الدول.

وتابع الجدعان:” أن المملكة مستمرة في علاقتها مع الولايات المتحدة، ويجب ألا نلام على حماية مصالح المملكة وشعبها، ونتفهم رأي الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة”.

وأكمل حديثه:” أن معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود لمستويات عالية جدًا في مختلف دول العالم، ولذلك عملت المملكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين على مساعدة الدول الأقل دخلاً.”

وأكد” الجدعان” أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدًا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن، والتضخم لديها في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين.

كما توقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 8% في 2022، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في 2023 بأكثر من 5%، مُشيرًا إلى أن المملكة عملت منذ بداية الأزمة الحالية مع صناديق إقليمية لتوفير دعم لدول المنطقة لمواجهة أزمة الغذاء بقيمة 10 مليارات دولار، وعملت مع صندوق النقد لإنشاء نافذة للدول المتأثرة من أزمة الغذاء وقدمت المملكة دعمًا كبيرًا في هذه النافذة.

وأوضح الجدعان أن الإنفاق الحكومي يدخل البنك المركزي عبر حسابات في البنوك بالتنسيق مع المركزي، والوزارة جاهزة لتوفير أي سياسات لدعم السيولة في الاقتصاد والمركزي قادر بكفاءة على إدارة السيولة في البنوك.

وعن ارتفاع الإنفاق عن المعلن في الميزانية، أشار وزير المالية، إلى إن الميزانية وضعت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ولم تكن معدلات التضخم وصلت لمستوياتها الحالية، وبالتالي ارتفعت أسعار الواردات وأعلنت المملكة دعماً للمواطنين عبر برنامج حساب المواطن ودعم الضمان الاجتماعي، وزيادة المخزون الاستراتيجي الغذائي .

والجدير بالذكر أن الجدعان أكد أن الإصلاحات ثابتة لا تتغير والسياسات المالية تعتمد على الوضع الاقتصادي بما فيها الضرائب.