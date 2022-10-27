ظهر المنتج البحريني محمد الترك، يبكي ويعتذر لأفراد أسرته، بعد إطلاق سراحه من النيابة في قضية خيانة زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ونشر محمد الترك مقطع فيديو ظهر فيه يعتذر لأسرته عما بدر منه خلال السنوات الماضية، أولهم والدته التي قال لها: “أمي بعتذر طوال الثلاث سنوات ونصف الماضية أنا اللي كنت مقصر أي نعم”، واسترسل موجها الاعتذار لوالده الراحل: “محمد رمضان، من لما كنت على فراش الموت يابا أنا ما جيت بعتذر منك”.

وصفع الترك نفسه خلال المقطع، معتذرا لابنته الفنانة الشابة حلا الترك، قائلا: “حلا بابا يوم تخرجك اللي كنت بتمناه ما وقفت معك، سامحيني”.