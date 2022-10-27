قال رئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية، عبدالعزيز العثمان، إن الإبر الجديدة تساعد على إنقاص الوزن في غضون أشهر.

وأضاف أن المختصيين في التغذية السريرية يتم تدريب من خضع للإبر على نمط الحياة والتغذية السليمة والليقاقة البدنية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن الإبر والحبوب والعمليات الخاصة بالتخسيس لا تضمن أن يصل الإنسان إلي النحافة والرشاقة.