شهد برنامج “القاهرة اليوم”، نشوب خلاف بين المذيع المصري محمد الغيطي، والفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي في مداخلة هاتفية على الهواء.

وانفعل الغيطي بعد مداخلة الفنانة التي ردت فيها على انتقادها لمسلسل من تأليفه بعنوان “الضاحك الباكي”، قائلة “أنا زعلانة الحقيقة”، ليقاطعها قائلاً: “هو سؤال بس من هذه الشخصية لتنتقد؟ أنا هقوم أمشي”.

وأشار إلى أنها سبق لها وقامت بسب فريق العمل بالمسلسل، وأن والدها بنفسه تبرأ منها، مؤكدا رفضه للمداخلة الهاتفية، وانسحب من اللقاء.

وكانت ابنة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، هاجمت صناع مسلسل “الضاحك الباكي” والذي يحكي السيرة الذاتية للفنان الكبير نجيب الريحاني.