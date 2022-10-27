حُدد موعد إجراء قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بمدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وذلك يوم الإثنين 7 نوفمبر المقبل،

وضمنت القرعة أندية نابولي وليفربول وريال مدريد وكلوب بروج وبورتو وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وبنفيكا مكانا في دور الـ16 وستعرف باقي الأندية المتأهلة بعد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الـ1 و الـ2 من تشرين الثاني /نوفمبر.

وسيتم تقسيم الأندية المتأهلة لمستويين يضم الأول الأندية التي احتلت المركز الأول في المجموعات الثمان وضمن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي تواجدهما بعد ضمان المركز الأول في المجموعتين الثالثة والسابعة، فيما يضم المستوى الثاني الأندية التي احتلت المركز الثاني وتتواجد به أندية أنتر ميلانو وبروسيا دورتموند.

وتجرى مواجهات ذهاب دور الـ16 أيام 15 و15 و21 و22 شباط / فبراير 2023 فيما تجرى لقاءات الإياب أيام 7 و8 و14 و15 آذار / مارس 2023.