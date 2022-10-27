أوضحت وزارة الموارد البشرية أنها ستقوم بمتابعة حالة كل من لم يستطع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد انتهاء المدة، يوم الأحد القادم 5/ 4/ 1444هـ، مبينة أنها ستنظم زيارات للتواصل من قِبل الباحثين الاجتماعيين مع هذه الفئة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أنه في حال عدم وجود صك ملكية إثبات سكن، فيمكن للمستفيد إرفاق فاتورة الكهرباء باسم المستفيد أو أي مستند يثبت إقامته في المسكن.

وأشارت إلى أنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.

وطالبت الوزارة مستفيدي الضمان الاجتماعي القدامى بالتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية “برنامج الضمان الاجتماعي المطور” خلال (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م قبل أن تمددها ستة أشهر أخرى، تنتهي في 5/ 4/ 1444، وأشارت إلى عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم.