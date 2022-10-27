قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن الرؤية السيئة لا يجوز لمسلم أن يسأل عنها.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤية إلى تنقسم إلى رؤيا من الله، وتخويف الشيطان، وأضغاث الأحلام، وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أن أغلب الرؤى تكون تخويف من الشيطان، داعيا من يرى رؤية سيئة إلى الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، ثم يقول :”اللهم أني أعوذ بك من شر هذا الحلم” ثلاث مرات، ثم يسكت ولا يخبر أحد بها.