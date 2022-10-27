قام نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بشراء عقارا في منطقة كاشكايش بالبرتغال، تبلغ قيمته النهائية بعد الترميم والتأهيل نحو 21 مليون دولار أمريكي، رغم توتر علاقة اللاعب وضبابية مصيره مع ناديه

ويعد قصر رونالدو الجديد هو الأغلى في البرتغال ويقع في قلب واحدة من أرقى المناطق السكنية في البلاد، فيما يسمى بالريفيرا البرتغالية، وفقا لصحيفة Marca الإسبانية.

وتبلغ مساحة قصر رونالدو الجديد 2720 مترا مربعا، ويتكون من 3 طوابق، بينما تبلغ مساحة البناء 544 مترا مربعا، إضافة إلى حدائق خارجية ومسبح كبير.

وأفادت تقارير بأن رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير 2023 بعد أن أصبح رهينة مقاعد البدلاء.