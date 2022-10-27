أقدمت امرأة على قتل شقيقها بطريقة مأساوية، بعد أن قامت بصب الزيت المغلي عليه أثناء نومه في مدينة أم درمان، بولاية الخرطوم، ما أدى إلى وفاته.

وانتقمت المرأة من أخيها بعدما تشاجر معها وضربها بسبب عودتها إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل، واستغلت فترة نومه فقامت بغلي كمية من الزيت إلى أن ارتفعت حرارته وصبتها على وجهه وبعض أطرافه، ما تسبب بحروق خطيرة.

وأسرع الجيران لإنقاذه بعدما سمعوا صوت صراخه وتم نقله إلى المستشفى إلا أن الإصابات كانت كبيرة وخطيرة، فلفظ أنفاسه، فيما تم إلقاء القبض على شقيقته بتهمة القتل العمد.