أجاب وزير المالية محمد الجدعان، على سؤال ما إذا كانت الفوائض ستؤدي إلى إعادة النظر بضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وقال الجدعان: “هناك إصلاحات ثابتة يجب ألا تتغير وهناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي بما في ذلك موضوع الضرائب لذلك ستتم المراجعة في الوقت المناسب وعندما يكون الوضع الاقتصادي والمالي مناسب “.
وأضاف: “ونحن جاهزين، لكن الوضع العالمي في زوبعة فيجب أن نكون حريصين قبل أن نتخذ قرارات”.
هل ستؤدي الفوائض إلى إعادة النظر بـ #ضريبة_القيمة_المضافة في #السعودية؟
إجابة محددة من وزير المالية محمد الجدعان@Nadine_bn#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#FII6#الأسواق_العربية pic.twitter.com/1DH1rIxVYa
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) October 27, 2022
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