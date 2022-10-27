أجاب وزير المالية محمد الجدعان، على سؤال ما إذا كانت الفوائض ستؤدي إلى إعادة النظر بضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وقال الجدعان: “هناك إصلاحات ثابتة يجب ألا تتغير وهناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي بما في ذلك موضوع الضرائب لذلك ستتم المراجعة في الوقت المناسب وعندما يكون الوضع الاقتصادي والمالي مناسب “.

وأضاف: “ونحن جاهزين، لكن الوضع العالمي في زوبعة فيجب أن نكون حريصين قبل أن نتخذ قرارات”.