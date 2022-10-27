وجهت سندس خان، مستشارة ومدربة في تطوير الذات ومهارات الحياة، نصيحة إلى السيدات دعت فيها إلى الحذر من مقولة ” “اتركي زوجك اتركي وظيفتك إنت تستحقين الأفضل”.

وأضافت أن بعض السيدات يستمعن لهذه المقولة فيدمرن عملهن أو علاقتهن بأزواجهن، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أنه ينبغي على المرأة أن تكون صادقة مع نفسها، حتى تستطيع أن تعدل من نفسها وعلاقتها مع الآخرين.

ونوهت بأن انجذاب شخص آخر للمرأة هو انعكاس لحالتها، مضيفا أنه ربما تجذب شخص بصفات معينة ترفضيها بالأساس، لذلك فيجب أن تكون المرأة أن تكون صادقة مع نفسها.