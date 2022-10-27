شددت زهرة المعبي، مستشارة أسرية نفسية، على ضرورة أن يهتم المتزوجين بالحفاظ على نظافة أجسامهم، داعية السيدات المتزوجات إلى عدم الخجل من مطالبة الزوج بالاستحمام.

وقالت إن الزوجة لا يجب أن تحرج بل يجب أن تضع زوجها في حوض الاستحمام وتقول له اليوم يوم التنظيف العالمي لكي يستحم ويصبح جسده نظيف، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “ياسيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية”.

وأكدت أنه يجب على كلا الزوجين الاهتمام بالاستحمام وإزالة الشعر غير المرغوب فيه، بجانب تهذيب اللحية، وتمشيط الشعر، والعناية بالبشرة بعد الحلاقة، والاهتمام بنظافة الفم والأنف والأذن، مؤكدة أن مثل هذه الأشياء تعد مستحسنة.

وأضافت أن البيئة والنشأة لها تأثير على العناية الشخصية والنظافة، مضيفا أنه في الوقت الحاضر توجد مراكز وأماكن للعناية بالجسم والتنظيف.

د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: البيئة والنشأة لها تأثير على العناية الشخصية والنظافة .. والآن هناك أماكن للعناية بالجسم والتنظيف @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pH6A2a1Nga — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 27, 2022