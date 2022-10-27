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الخميس27 اكتوبر

بالفيديو .. مستشار الصحة العامة: نبرر للمرأة السمنة ولا نبرر للرجل

منذ 31 ثانية
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قال مستشار الصحة العامة، صالح الأنصاري، إن إصابة المرأة بالسمنة له مبرر، لكن لا يوجد مبرر لإصابة الرجل بالسمنة.

وتابع :”نبرر للمرأة السمنة بسبب الهرمونات والحمل لكن الرجل الذي يزيد وزنه لديه مشكلة لأن جسم الرجل خلق للعمل والجد والاجتهاد، وبالتالي فمن المفترض إلا أن يكون لديه سمنة”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن جسد الرجل وهرموناته ونسبة العضل والدهون تجعله أكثر رشاقة مقارنة من المرأة.

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