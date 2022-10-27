استنكرت الأخصائية النفسية نوف القنيبط، ارتفاع نسب الطلاق في المملكة، موضحة أن الأمر أصبح يتم بمنتهى السهولة.

وقالت القنبيط خلال برنامج “ياهلا”: “النسبة لدينا مؤسفة ومؤلمة، وصار الموضوع كأنك رايح تشتري خبز”.

وأضافت: “لم أتوقع أن البيوت تنخرب بهذه السهولة اتزوجنا اتطلقنا مع السلامة أين المودة والمحبة؟”.

وأكدت أن العقد الذي وقع عليه الزوجين أساسه إقامة علاقة شرعية بالحلال، مضيفة: “لا يوجد شيء اسمه الطلاق سببه المرأة أو الرجل، كلاهما مسؤولان”.

وتابعت: “لا يوجد ضحية، الزوجان يتحملان مسؤولية فشل العلاقة بنفس الدرجة”.