استنكرت الأخصائية النفسية نوف القنيبط، ارتفاع نسب الطلاق في المملكة، موضحة أن الأمر أصبح يتم بمنتهى السهولة.
وقالت القنبيط خلال برنامج “ياهلا”: “النسبة لدينا مؤسفة ومؤلمة، وصار الموضوع كأنك رايح تشتري خبز”.
وأضافت: “لم أتوقع أن البيوت تنخرب بهذه السهولة اتزوجنا اتطلقنا مع السلامة أين المودة والمحبة؟”.
وأكدت أن العقد الذي وقع عليه الزوجين أساسه إقامة علاقة شرعية بالحلال، مضيفة: “لا يوجد شيء اسمه الطلاق سببه المرأة أو الرجل، كلاهما مسؤولان”.
وتابعت: “لا يوجد ضحية، الزوجان يتحملان مسؤولية فشل العلاقة بنفس الدرجة”.
الأخصائية النفسية نوف القنيبط: نسب الطلاق لدينا مؤسفة ومؤلمة.. صار الموضوع كأنك رايح تشتري خبز!@nalqunaibit@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SLdJMGB1jG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 27, 2022
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