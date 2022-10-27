تولي النائب عن تحالف “عزم” العراقي، ثابت العباسي منصب وزير الدفاع ضمن حكومة محمد شياع السوداني الجديدة.

والعباسي، من مواليد محافظة نينوى، شمالي العراق، عام 1963، حاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، فيما تفتقر سيرته الذاتية إلى التخصص العسكري الفائق، وتقاعد من الجيش وهو برتبة مقدم.

ودخل العباسي العمل السياسي خلال انتخابات عام 2018، وفاز عن محافظة نينوى، وتولى رئاسة هيئة النزاهة داخل البرلمان.

وأثار تعيينه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين العراقيين، بداعي قلة خبرته، وغياب الخدمة العملية.