أكد متحدث الهيئة السعودية للسياحة عبدالله الدخيل أن منصة “حاضرين” تهدف إلى توحيد مصدر المعلومة وتسهيل رحلة المواطن أو المقيم أو الزائر من المملكة إلى المونديال والعودة إلى المملكة.

وقال الدخيل :” منصة حاضرين هي منصة تواصلية أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهدفها تسهيل رحلة المواطن والمقيم والزائر من المملكة إلى المونديال وكذلك العودة”.

وأضاف ” المنصة تحتوي على عدد من المعلومات والإرشادات بحيث تكون الرحلة ميسرة وسهلة وكذلك لتكون مصدر المعلومة موحد “.