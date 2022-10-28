كشفت شركة تكافل الراجحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “أخصائي أول – التأمين الصحي للشركات”، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الإحصاء أو المالية أو الرياضيات أو الهندسة أو التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.

وتتضمن الخبرات: درجة الماجستير في التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة، خبرة في شركات التأمين الكبرى متعددة الجنسيات، معهد التأمين القانوني (CII)، الزمالة في معهد التأمين القانوني (ACII)، الحد الأدنى من الخبرة: 3 – 5 سنوات خبرة ذات صلة، يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، السعوديون فقط.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف