تمكنت ساعة “أبل ووتش” الذكية، من إنقاذ امرأة تعيش في مدينة سياتل الأمريكية قام زوجها بدفنهـا حية بعد الاعتداء عليها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

واتصلت الضحية برقم النجدة من خلال الساعة الذكية، إلا أن الزوج لاحظ تصرفها وبادر بكسر الساعة بمطرقة قبل أن يقوم بسحب زوجته ودفنـها في مرآب المنزل.

ونجحت الشرطة في تحديد موقع الزوجة بعد سماع استغاثتها عبر المكالمة، حيث عُثر عليها ملفوفة بشريط لاصق ومدفونـة داخل حفرة، كما وجهت للجاني تهمة الاختطاف والاعتداء ومحاولة القتل من الدرجة الأولى.