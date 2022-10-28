استطاعت فيراري أن تقدم برنامج تخصيص يتيح للمشترين تحديد ألوان ومواد خاصة لإنشاء سيارتهم المثالية مثل العديد من صانعي السيارات الفارهة المتميزين عالمياً.

وبإمكان المشتر أن يختار مظهرًا أحادي اللون ولذلك يغطي اللون البني اللامع الهيكل الخارجي بالكامل، باستثناء شعارات الحصان الجامح على الرفارف.

ويتمكن المشتري من تحديد مجموعة من المواد المستخدمة، مثل خشب الأبوني الأفريقي الداكن في أنحاء المقصورة، كما تحتوي على جلد الكانتارا الذي يغطي المقاعد، ويأتي ذلك بالإضافة إلى شرائط الزخرفة المتطابقة مع لون لوحة القيادة والكونسول الوسطي.

وأوضحت المواصفات الرسمية أن روما يمكن أن تصل لسرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال زمن 3.4 ثانية، وتصل إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كيلومتر في الساعة) خلال 9.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 199 ميلاً في الساعة (320 كم / ساعة).