كشفت وزارة الحج والعمرة عن توفر 14 وظيفة (إدارية، تقنية، هندسية) بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام (للرجال /للنساء).
وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية هي:
– أخصائي إدارة مخاطر مساعد.
– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– أخصائي استمرارية أعمال مساعد.
– باحث نظامي.
– مدير مشروع.
– مهندس معماري.
– مهندس مواقع.
– باحث إحصائي.
– باحث تدريب وابتعاث مساعد.
– مهندس حاسب آلي.
– باحث تنظيم مساعد.
– مطور برامج أول.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للوظيفة هي :
– خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.
– خريجي وخريجات الدرجة الجامعة (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).
– الأولوية في الترشيحات للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/10/30م ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، ينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.
وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .
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