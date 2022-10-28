كشفت وزارة الحج والعمرة عن توفر 14 وظيفة (إدارية، تقنية، هندسية) بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام (للرجال /للنساء).

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية هي:

– أخصائي إدارة مخاطر مساعد.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– أخصائي استمرارية أعمال مساعد.

– باحث نظامي.

– مدير مشروع.

– مهندس معماري.

– مهندس مواقع.

– باحث إحصائي.

– باحث تدريب وابتعاث مساعد.

– مهندس حاسب آلي.

– باحث تنظيم مساعد.

– مطور برامج أول.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للوظيفة هي :

– خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعة (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

– الأولوية في الترشيحات للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/10/30م ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، ينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.

وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .