تعرض فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق ومدرب كورنثيانز البرازيلي الحالي، لسؤال محرج خلال حديثه في مؤتمر صحفي.
وتوجه الصحفي بسؤال محرج لـ “بيريرا” قائلاً: “أنت تريد البقاء وزوجتك ترغب بعودتك، من المسيطر في المنزل أنت أم هي ؟”.
ورد “بيريرا” بهدوء قائلاً: “لن أجيب عليك لأنني أكثر أدبًا منك، تربيت جيدًا ولهذا لن أجيب”.
فيتور #بيريرا، مدرب #أهلي_جدة السابق ومدرب #كورنثيانز البرازيلي الحالي يتعرض لسؤال محرج في مؤتمر صحفي#العربية_رياضة pic.twitter.com/dAPrXanO8h
— العربية رياضة (@AlArabiya_spt) October 28, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً