تعرض فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق ومدرب كورنثيانز البرازيلي الحالي، لسؤال محرج خلال حديثه في مؤتمر صحفي.

وتوجه الصحفي بسؤال محرج لـ “بيريرا” قائلاً: “أنت تريد البقاء وزوجتك ترغب بعودتك، من المسيطر في المنزل أنت أم هي ؟”.

ورد “بيريرا” بهدوء قائلاً: “لن أجيب عليك لأنني أكثر أدبًا منك، تربيت جيدًا ولهذا لن أجيب”.