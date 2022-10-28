أعلنت وزارة السياحة، إطلاق برنامج رواد السياحة لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وشابة في قطاعات السياحة والضيافة في أرقى (10 جامعات) في العالم بقيمة تبلغ (375 مليون ريال)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

البرامج المتاحة:

– برنامج التدريب السياحي الدولي

– برنامج الابتعاث السياحي

– برنامج التدريب لدعم التوظيف

– برنامج التدريب التطبيقي

– برنامج حفاوة

– شهادات الاعتماد الاحترافية

– برنامج إعداد القادة

– برنامج التعليم التنفيذي

– منصة التعليم السياحي الإلكتروني

– برنامج الإعارة

– برنامج معسكر رواد السياحة

– برنامج مسرعة الأعمال السياحي

– برنامج بناء القدرات للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة

– استوديو الشركات الناشئة

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عبر موقع الرسمي لوزارة السياحة من خلال رابط التقديم .