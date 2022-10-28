كشفت أمانة محافظة جدة عن طرح (38) وظيفة إدارية وفنية وهندسية وتخصصية (للرجال والنساء) من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.

وأوضحت المحافظة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– باحث عمليات موارد بشرية (عدد 1)

– فني دعم مساعد (عدد 1)

– محامي مساعد (عدد 2)

– باحث تطوير موارد بشرية مساعد (عدد 2)

– فني دعم مساعد (عدد 1)

– مصمم جرافيكس (عدد 1)

– مهندس بيئة مساعد (عدد 1)

– مهندس تنسيق مواقع مساعد (عدد 1)

– مهندس حاسب آلي (عدد 1)

– مهندس معماري مساعد (عدد 2)

– باحث تطوير موارد بشرية مساعد (عدد 3)

– باحث عمليات موارد بشرية (عدد 1)

– مهندس تخطيط مساعد (عدد 7)

– مهندس زراعي مساعد (عدد 1)

– مهندس مدني مساعد (عدد 12)

– مهندس مساحة مساعد (عدد 1)

وأفادت بأن التقديم يبدأ من الأحد القادم 1444/4/5هـ عبر منظومة جدارات، ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/4/9هـ.

وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .