أحدث حوت نافق جدلاً واسعًا بين المواطنين و ذلك بسبب إنتفاخ بطنه، حيث جرفته المياه على أحد الشواطئ في كولومبيا و لكن حجم الحوت الضخم أثار الجدل بين المواطنين، بسبب حجمه الضخم الذي بلغ 5 أقدام.

ويُشار إلى أن الحوت يبدو أنه كان نافقاً منذ أيام لذلك انتفخت أمعائه و أدى ذلك إلى إنتفاخ بطنه ، وأشار الرواد إلى أن تحلل أمعاء ذلك الحوت قد ينتج عنه إنفجاره في أي لحظة ما قد يتسبب في حدث كارثة في ذلك المكان .

والجدير بالذكر أن ذلك الحوت ليس الأول و لكن تم الإبلاغ في عام 2004، عن حوت نافق على أحد الشواطئ تسبب إنفجاره في تلوث الشاطئ بأكمله و تم إغلاق ذلك الشاطئ أمام المواطنين لمدة عام للتخلص من أثار ذلك الإنفجار.