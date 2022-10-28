وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط الظلام بجانب حطام طائرة مسيرة ليلقي خطابه الليلي المصور، بعدما أعلنت كييف سابقاً أن الهجمات الروسية على البنى التحتية دمرت ما يقارب 30% من محطات الكهرباء في البلاد.

وأفاد زيلينسكي بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن القصف لن يحطم القوات الأوكرانية، قائلاً “سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا”.

ومن جانبه، أكد مسؤول كبير، أمس الخميس، أن كييف وأربع مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول.

والجدير بالذكر أن الرئاسة الأوكرانية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أن القصف الروسي، دمّر في أسبوع واحد 30% من محطات الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع “هائل” للتيار الكهربائي في مختلف المناطق.