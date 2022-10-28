يلتزم العديد من قائدي السيارات بتنفيذ عدد من النصائح بشأن التعامل مع سياراتهم إلا أن ما لا يعرفه البعض أن تلك النصائح قد تكون خاطئة.

وتتضممن تلك النصائح الخاطئة تحديد مسافة محددة لتغيير زيت المحرك، حيث يعتبر تحديد مسافة محددة لتغيير زيت المحرك وهي قطع 5000 كيلومتر من المعلومات الخاطئة المنتشرة لدى كثير من السائقين.

كما أن هناك العديد من أنواع زيوت المحركات وبالتالي تختلف فترة الاستخدام والمسافة المقطوعة وفقًا لذلك، كما يفضل عند تغيير الزيت اتباع الإرشادات الخاصة في كتيب السيارة.

وتشمل النصائح أيضًا زيت الفرامل ثابت ولا يتغير، حيث يتداول قائدي السيارات فيما بينهم أن زيت الفرامل ثابت ولا يتم فحصه أو تغييره نهائيًا، وبالطبع هذه معلومة خاطئة، حيث يجب فحص زيت الفرامل بشكل منتظم وتزويده في حال تناقصه.