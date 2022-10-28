أظهر مقطع متداول أموالا متطايرة على جانبي الطريق في تشيلي مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية و سير السيارات بسبب الأموال التي يلقيها أفراد العصابة على الطريق .

وتفصيلاً، حصد مقطع فيديو آلاف المشاهدات، ظهر خلاله مجموعة من الشباب كانوا على متن سيارة نقل، و قاموا بإلقاء أموالاً على الطريق توقفت السيارات لتتأك أنها بالفعل أموال .

والجدير بالذكر أن دورية الشرطة كانت تلاحق العصابة التي يبدو أنها سرقت صالة قمار، و ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بوجود عصابة سرقت إحدى الملاهي الليلية، و طاردتها سيارة الشرطة حتى كادت أن تمسك بأفراد العصابة على طريق سريع و لكن كانت المفاجأة هي إلقاء الأموال على الطريق .