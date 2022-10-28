وجه الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى الأهل والشباب والبنات بشأن غلاء المهور وتكاليف الزواج ومسؤولية أولياء الأمور تجاه تلك المشكلة.
وقال “المطلق” في حديثه: “الآن بعض الناس يقتدي بعضهم ببعض مثل القطيع، لذا يجب أن نبتعد عن المغالاة ويجب أن نساعدهم على العفاف وبناء الحياة الزوجية”، بحسب قناة “السعودية”.
#فتاوى | توجيه الشيخ عبدالله المطلق حول ظاهرة غلاء المهور وتكاليف الزواج ومسؤولية أولياء الأمور تجاه تلك المشكلة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/ajgcAf4dhy
— قناة السعودية (@saudiatv) October 28, 2022
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