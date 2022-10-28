وجه الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى الأهل والشباب والبنات بشأن غلاء المهور وتكاليف الزواج ومسؤولية أولياء الأمور تجاه تلك المشكلة.

وقال “المطلق” في حديثه: “الآن بعض الناس يقتدي بعضهم ببعض مثل القطيع، لذا يجب أن نبتعد عن المغالاة ويجب أن نساعدهم على العفاف وبناء الحياة الزوجية”، بحسب قناة “السعودية”.