تُعتبر المكسرات والبقوليات طبقًا جانبيًا لذيذًا ومفيدة عندما تريد وجبة خفيفة لذيذة، كما أنها تفيد في الحمية عند إنقاص الوزن.

ويعد الفول السوداني، المعروف أيضًا باسم Moongfali، مصدرًا رائعًا للبروتين والكربوهيدرات والدهون الجيدة بالإضافة إلى إرضاء جوعنا.

ويجب على الذين يريدون إنقاص وزنهم أن يأكلوا الفول السوداني باعتدال كل يوم، نظرًا لأهمية العناصر الغذائية الموجودة فيه؛ للحفاظ على صحة القلب.

كما تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة الموجودة في الفول السوداني في الحفاظ على بشرتك صافية، ويدعم العظام ويقويها في سن الشيخوخة.