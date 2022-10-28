تحدثت الاستشارية والإعلامية لمياء البراهيم، عن أسباب التسرب الوظيفي للأطباء والاستشاريين في المملكة.

وأوضحت “البراهيم” أن بيئة العمل من ضمن الأسباب الرئيسة في التسرب الوظيفي، مضيفة: “التسرب الوظيفي يكون لأسباب إدارية، فهو يخضع لبيئة العمل وللقيادة».

كما أشارت إلى أن هناك أطباء رحلوا عن المملكة بسبب بيئة العمل السيئة، مؤكدة أن إدارة الأطباء بطريقة تسلطية لا تصلح.

وأضافت: «لا يجب التعامل مع الكفاءات بالطريقة الإدارية البحتة، لا بد من الوصول إلى طريقة تفاهم معهم، لأنهم كفاءات ويجب الوصول إلى طريقة قيادة معقولة ترضي الطرفين»، بحسب برنامج “يا هلا”.