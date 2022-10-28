يتجه الكثير من عشاق الإس يو في إلى الاهتمام في البحث حول أسعار كيا سبورتاج 2023 في المملكة، وهي واحدة من سيارات العلامة الكورية التي تمتلك تاريخاً طويلاً ومرت بالكثير من مراحل التطور منذ ظهورها للمرة الأولى في عام 1993.

ويعتبر سوق المملكة واحداً من الأسواق التي يفضل عملائها امتلاك سيارات الـSUV متعددة الاستخدامات التي توفر المزايا المختلفة لأفراد الأسرة؛ لذلك حرصت علامة كيا على تلبية رغبات العملاء من خلال سياراتها وعلى رأسها سبورتاج.

وتتوفر كيا سبورتاج 2023 في المملكة عند الوكيل كيا الجبر بالفئات والأسعار التالية:

كيا سبورتاج فئة LX 2.0L دفع أمامي الفئة الأولى بسعر 96,023 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئةLX 2.0L دفع رباعي بسعر 102,463 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئةLX 2.0L دفع أمامي الفئة الثانية بسعر 104,648 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئةLX 1.6T دفع رباعي B1 بسعر 106,488 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئة LX 1.6T دفع رباعي B2 بسعر 116,263 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئة EX 1.6T دفع رباعي M1 بسعر 135,123 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئة EX 1.6T دفع رباعي M2 بسعر 151,223 ريال شامل الضريبة

كيا سبورتاج فئة SX 1.6T دفع رباعي بسعر 159,273 ريال شامل الضريبة

وتتميز السيارة الكورية بتصميم فريد يمزج بين اللمسات الجريئة والعصرية، وبرزت الجرأة بوضوح من خلال تلك الخطوط التي ظهرت على جانبي السيارة.

وحصلت السيارة الكورية على شبك أمامي وحشي، باللون الأسود والذي امتد بعرض السيارة، حيث يمثل شبك أنف النمر أيقونة خاصة للشركة الكورية.

وترتكز سبورتاج 2023 على عجلات مقاس 17 بوصة أو 18 بوصة أو 19 بوصة التي تتصدر المجموعة، مع خيار الانتقاء بين خمسة تصاميم وألوان وتشطيبات مختلفة من السبائك المعدنية.

كما توفرت في السيارة الكورية مجموعة مميزة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، لتقدم السيارة تجربة متكاملة للقائد والركاب، وتتمثل عوامل الأمان في حصول السيارة الكورية على هيكل معزز وخفيف الوزن يتمتع بصلابة التوائية عالية.