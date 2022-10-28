كشف خورخي سولاري مدرب المنتخب الوطني في كأس العالم 1994، عن تفاصيل اتصال الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – للمنتخب بعد مباراة هولندا.
وقال “سولاري” في حديثه: “كان حدثًا استثنائيًا لأن ملك البلاد اهتم بهذا الشكل وبهذه الطريقة بعد الهزيمة ضد هولندا”.
وأضاف: “وذكرت لجلالة الملك أن اللاعبين أدوا بشكل جيد وأنا راضي عن الأداء؛ لذا قمنا بتهنئة اللاعبين عن الأداء”، بحسب برنامج “في المرمى”.
سولاري لـ #في_المرمى : اتصال الملك فهد بعد مباراة هولندا كان حدثاً استثنائياً pic.twitter.com/B5SazS8SZa
— العربية – في المرمى (@FilMarma) October 27, 2022
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