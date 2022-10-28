كشف خورخي سولاري مدرب المنتخب الوطني في كأس العالم 1994، عن تفاصيل اتصال الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – للمنتخب بعد مباراة هولندا.

وقال “سولاري” في حديثه: “كان حدثًا استثنائيًا لأن ملك البلاد اهتم بهذا الشكل وبهذه الطريقة بعد الهزيمة ضد هولندا”.

وأضاف: “وذكرت لجلالة الملك أن اللاعبين أدوا بشكل جيد وأنا راضي عن الأداء؛ لذا قمنا بتهنئة اللاعبين عن الأداء”، بحسب برنامج “في المرمى”.