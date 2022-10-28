حضر تمثال ايفانجاليون في معرض الأنمي السعودي المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وذلك في أول خروج له من اليابان.

ويأتي حضور التمثال كأحد المعروضات الحصرية للمعرض الذي يمثل أحد أكبر ملتقيات عشاق الأنمي على مستوى المنطقة في واجهة الرياض خلال الفترة ما بين 27-29 أكتوبر الجاري.

وينتمي التمثال لسلسلة نيون جينيسيس ايفانجاليون التي ظهرت في الثمانينات الميلادية، وبدأ بثها على تلفزيون طوكيو في أكتوبر 1995م.

وحصد هذا المسلسل عددًا من الجوائز الكبرى في مجالات الأنمي، ويصل طول التمثال داخل المعرض إلى نحو ستة أمتار.