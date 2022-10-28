حذّر الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي خطيب المسجد النبوي اليوم الجمعة، من مخاطر المجالس الافتراضية التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تشكله من خطر على أفكار مرتاديها، والإيقاع بالناشئة عبر أساليب تزرع الفتنة والعصبية الجاهلية، والإلحاد، وتنشر الأهواء المظللة، وتنشر الفكر المنحرف.

وأفاد بأن الإسلام أعطى كل ذي حق حقّه، وجعل للجلوس على الطرقات آداب تشمل أدب الطريق وأدب الاجتماع وأدب الحق المشترك، ومن ضروب الجلوس على الطرقات المجالس الافتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعية التي برزت في عصرنا الحاضر، وقد تجاوزت الحدود، واخترقت الحصون, وتفجر تأثيرها، لكل أناس فيها مشربهم, تستقى منها الأخبار, وفي ساحاتها يتواصلون، وفي ردهات غرفها يتداول المتحاورون الأفكار.