توفي مايكل غرانت أحد الحكام في بريطانيا خلال إحدى المباريات المدرسية؛ وذلك إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، فيما وصف بأنه حادث غريب.

وتم نقل “مايكل” إلى المستشفى بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها منذ عدة أيام، إلا أنه توفي إثر تعرضه لنزيف في المخ إثر تلك الضربة.

وجاء ذلك خلال إدارة الحكم لمباراة الفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر الواقعة بمنطقة سليفورد، حيث اصطدمت الكرة برأس غرامر بعد تشتيتها بقوة من قبل أحد المدافعين.

وأصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بمقاطعة نورث ريدنغ، بيانا آخر، كتبت فيه: “نرسل تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه، ولكل عائلة كرة القدم في منطقة لينكولنشاير”.