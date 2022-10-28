تستمر حالة الانفلات الأمني في لندن حيث تنتشر عصابات سرقة الساعات في أحياء لندن بوضح النهار.

ووثق مقعطع فيديو تعرض رجل للاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض على يد رجلين ملثمين.

وسرق الرجلين ساعة الضحية تحت تهديد السلاح ثم فروا هاربين على دراجة نارية.

ونشرت صحيفة “صدى” خبر سابق يفيد بمناشدة شرطة لندن سكان وضيوف العاصمة بطلب إخفاء ساعات اليد تحت الملابس حتى لا تستفز المجرمين.

ويأتي ذلك بعد انتشار محاولات للسرقة في لندن بوضح النهار، ولعل أبرزهم حادثة رصد زوجا من اللصوص وهما يهاجمان رجلا وامرأة، في محاولة لسرقة ساعة يد، في منطقة نايتسبريدج وتشيلسي بوسط لندن.