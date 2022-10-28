يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارات تويوتا السيدان في المملكة؛ لأنها تعد واحدة من أبرز العلامات في السوق السعودي، والتي تتواجد من خلال أسطول كبير يضم جميع الفئات.

وتتميز سيارات تويوتا 2023 السيدان باقتصاديتها وأسعارها المناسية، فإذا كنت تبحث عن سيارة اعتمادية فستجد ما تبحث عنه بين سيارات العلامة اليابانية.

وتضمن كل من : تويوتا يارس، تويوتا كامري، تويوتا كورولا، وتتوفر لدى وكيلها الحصري في المملكة، شركة عبداللطيف جميل.

١ سيارة تويوتا يارس 2023

تعد سيارة تويوتا يارس 2023 أحدث الوافدين الجدد في أسطول العلامة اليابانية، وهي واحدة من السيارات الاقتصادية في فئة السيدان التي يفضلها الكثير.

وتستمد السيارة اليابانية بجميع فئاتها القوة من محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.3 لتر بنزين يولد قوة 97 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 122 نيوتن متر عند 4,200 دورة في الدقيقة.

وتتوفر سيارة تويوتا يارس 2023 في المملكة عند شركة عبداللطيف جميل للسيارات بالفئات والأسعار التالية مع ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا:

– فئة Y ستاندرد بسعر 62,445 ريال شامل الضريبة

– فئة Y بلس نص فل بسعر 68,425 ريال شامل الضريبة

– فئة YX فل كامل بسعر 74,405 ريال شامل الضريبة

٢: تويوتا كامري 2023:

تعد سيارة تويوتا كامري واحدة من أيقونات العلامة اليابانية، والتي تمتلك تاريخاً كبيراُ، فكان الظهور الأول لها في عام 1982.

وتتوفر السيارة في المملكة بأكثر من خيار للمحرك كالتالي:

– محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

– محرك بنزين هايبرد 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

وتأتي السيارة في سوق المملكة من خلال 5 فئات مختلفة في التجهيزات، وجاءت أسعار تويوتا كامري 2023 لدى وكيلها المحلي عبداللطيف جميل،كالتالي:

– الفئة الأولى LE STD بسعر – 99,245 ريال شامل الضريبة

– الفئة الثانية LE بسعر – 102,925 ريال شامل الضريبة

– الفئة الثالثة HEV LE بسعر – 103,500 ريال شامل الضريبة

– الفئة الرابعة GLE بسعر – 112,355 ريال شامل الضريبة

– الفئة الخامسة HEV GLE بسعر – 114,770 ريال شامل الضريبة

٣: تويوتا كورولا 2022 :

تعد واحدة من السيارات المحببة للكثير من الشباب الباحثين عن سيارات للتنقل في المدينة بأداء ومستوى تجهيزات داخلي مناسب.

وجاءت أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 كاملة شاملة الضريبة لدى وكيلها الحصري عبداللطيف جميل كالتالي:

سعر الفئة الأولى 1.5L XLI في المملكة – 75,555 ريال

سعر الفئة الثانية2.0L XLI في المملكة – 79,235 ريال

سعر الفئة الثالثة 2.0L XLI في المملكة – 79,810 ريال

سعر الفئة الرابعة 1.5L XLI EXECUTIVE MR في المملكة – 85,215 ريال

سعر الفئة الخامسة 2.0L XLI EXECUTIVE MR في المملكة – 89,355 ريال



