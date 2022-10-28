تمكنت فتاة من فئة ذوي الهمم تدعى “ريناد الخالدي” من تحويل هوايتها واهتمامها بالقهوة إلى مشروع تجاري خاص.

وقال تقرير لقناة السعودية أن مسيرة ريناد بدأت في بيع القهوة والمشروبات التي تعدها من المنزل إلى أن وصلت إلى افتتاح مشروعها الخاص .

من جانبها قالت “ريناد” أنها بدأت ببسطة بسيطة، ثم تطورت إلى صنع القهوة الموهيتو في المنزل وتجلبها معها للمكان مشيرةً إلى أنها بدعم أهلها حصلت على الفود ترك .

وأوضحت “ريناد” أنها حصلت على 3 دورات في إعداد القهوة ، من جانبه قال والد ريناد أن الإعاقة لم تمنع ابنته من الوصول لهدفها.