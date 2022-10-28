شهد ديوان إمارة عسير إعلان الصلح بين أفراد إحدى الأسـر بالمنطقة بعد خلاف استمر لقرابة سبعة أعوام، بحضور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

واستقبل أمير المنطقة كلا من المواطن سعد بن احمد عسيري، الذي عفا سابقا عن قاتل ابنه لوجه الله واستجابة لشفاعة سموه.

كما استقبل أمير المنطقة المواطن سعيد بن حضرم، الذي تنازل عن مطلق النار على ابنه لوجه الله دون مقابل.