يرتدي لاعبو ريال مدريد قمصانا كُتب عليها “كابتن أميركا” قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد.

وقالت صحيفة ماركا أن ريال مدريد وقع مع أديداس اتفاقية لإنشاء مجموعة قمصان محدودة الإصدار مخصصة لنجوم شركة أمريكا الشمالية، والتي سيرتدونها خلال جلسات التدريب قبل بدء مباريات فريقي كرة السلة وكرة القدم.

وسيرتدي فريق كرة السلة المجموعة الكاملة في المباريات الرسمية والدورات التدريبية، حيث يعرض فريق ريال مدريد لكرة القدم للرجال قميص كابتن أمريكا خلال فترة الإحماء وسترة المنتقمون “The Avengers” ضد جيرونا في 30 أكتوبر،وكذلك فريق كرة القدم النسائي عند مواجهته إشبيلية في نفس اليوم.